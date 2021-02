„Murra“ lassen sich den Spaß nicht verderben

Leinzell ist wieder „verwimpelt“. Nach langem Überlegen und vielen Gedanken, wollten die Leinzeller „Murra“, sprich die närrischen Katzen, die Faschingssaison trotz des Verzichts auf Veranstaltungen nicht so ganz im Zeichen von Corona untergehen lassen.

Montag, 01. Februar 2021

Gerold Bauer

Was die närrischen Katzen sonst noch im Sinn haben, steht am 2 . Februar in der RZ!



So wurde seit Wochen wieder geschnitten und genäht. Die fleißigen „Murren“ Sabine Fischer, Heike Hägele und Sieglinde Scholz hatten viel tun, fastWimpel zu schneiden, nähen und auf Metzgerschnur aufzuziehen. Sie sollen ja auch wieder eine Weile halten, denn die fünfte Jahreszeit wird immer wieder kommen.

