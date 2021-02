Semesterausstellung der HfG findet wieder online statt

Foto: Screenshot

Auch in diesem Semester präsentieren Studierende und Absolventen im Rahmen der Ausstellung ausgefallene Kommunikations– und Ausstellungskonzepte, multimediale Installationen und innovative Produktentwicklungen.

Montag, 01. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

30 Sekunden Lesedauer



Neben einem virtuellen 360 °-Rundgang durch die Hochschule, werden über 500 Designprojekte aus den Bachelorstudiengängen Interaktionsgestaltung, Internet der Dinge – Gestaltung vernetzter Systeme, Kommunikationsgestaltung und Produktgestaltung sowie aus dem Masterstudiengang Strategische Gestaltung zu sehen sein.







Für Studieninteressierte wird es außerdem spannende Online-​Vorträge rund um das Studium an der HfG geben. Die digitale Semesterausstellung ist ein Projekt von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter und zeigt beeindruckend wie an der HfG gemeinsam nach kreativen Lösungen gesucht wird. Insgesamt studieren in diesem Wintersemester rund 730 Studierende an der HfG Schwäbisch Gmünd. Über 100 Studierende machen in diesem Semester ihren Abschluss.





Weitere Informationen folgen.



