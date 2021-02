CCS-​Gastro: Künftiger Pächter soll im Mai öffnen

Foto: Astavi

Auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses (TA) stand die Ausschreibung der CCS-​Gastronomie. Der soll im Mai an den Start gehen können, sagte OB Richard Arnold in der Online-​Sitzung des TA.

Mittwoch, 10. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

49 Sekunden Lesedauer



Würde man die Unterlagen öffentlich beraten und beschließen, bestünde die Gefahr, dass unterlegene Bewerber mit dem Argument Rechtsbehelfe einlegen, es wäre durch die Öffentlichkeit ein Wissensvorsprung und damit Wettbewerbsvorteil für Teilnehmer der Sitzungen, beziehungsweise örtliche Interessenten geschaffen worden. Dies ist gerade mit Hinblick auf die vom Gemeinderat gewünschte überregionale Ausschreibung wichtig. Der Zeitplan sei sportlich, sagte Baron. Am 24 . Februar sollen Ortsbesichtigungen für Interessenten ermöglicht werden. Die Bewerbungsfrist soll am 19 . März enden und vom 6 . bis 19 . April soll die interne Vorauswahl stattfinden. In einer Gemeinderatssitzung am 21 . April soll dann über die Vergabe debattiert werden, sodass der künftige Betreiber zum 1 . Mai starten könne.





17

Die Verwaltung hat gemeinsam mit Rechtsanwalt Bohn die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Allerdings wurden die nicht im öffentlichen Teil der Sitzung diskutiert, um Chancengleichheit in der Ausschreibung zu wahren, sagte der Erste Bürgermeister Christian Baron.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



140 Aufrufe

199 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb