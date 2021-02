Nach K.-o.-Sieg: Felicitas Vogt winkt Titelkampf

Bei der Profiboxveranstaltung „Ab in den Ring“ in Gersthofen bei Augsburg ist Felicitas Vogt am Sonntag ein weiterer vorzeitiger Sieg gelungen. Die Profiboxerin aus Bargau bezwang ihre chancenlose Gegnerin Danka Matijasevic bereits nach 90 Sekunden. Nach diesem Erfolg könnte Vogt bereits Ende Februar erneut in einen Boxring steigen. Voraussichtlich wird es sich um einen Titelkampf handeln.

Im „RK Boxing Gym“ von Robin Krasniqi, Weltmeister im Halbschwergewicht, bestritt Felicitas Vogt am vergangenen Sonntag ihren sechsten Profikampf. „Das war eine Mega-​Veranstaltung“, berichtet die Bargauerin. „Leider ohne Zuschauer. Aber immerhin gab es einen Livestream auf YouTube.“Mit vier Kameras wurden die in Gersthofen bei Augsburg stattgefundenen Kämpfe im Internet übertragen – kommentiert von der amtierenden WBC-​Weltmeisterin und gebürtigen Augsburgerin Tina Rupprecht. Zum zweiten Mal nach der Premiere im Dezember des vergangenen Jahres ging am Sonntag die Profiboxveranstaltung „Ab in den Ring“ über die Bühne. Um an einem derKämpfe teilzunehmen, konnten sich interessierte Boxerinnen und Boxer im Vorfeld bewerben. „Da konnte man sich wie bei einem Casting einschreiben, um dort zu boxen“, erklärt Felicitas Vogt.Die Profiboxerin aus Bargau durfte am Sonntag gegen Danka Matijasevic gleich im ersten Kampf ran. Dieser war auf acht Runden angesetzt, doch die-​Jährige machte weitaus früher ihren nächsten vorzeitigen Erfolg perfekt. „Der Kampf war nach rund eineinhalb Minuten schon wieder vorbei. Es ging also wieder relativ schnell“, so Vogt über ihren zweiten K.-o.-Sieg in Runde eins in Folge. Bereits bei ihrem letzten Kampf im Oktoberwar ihr ein solcher geglückt. In Donauwörth hatte sie mit ihrer Gegnerin Zorana Jakovlevic nachSekunden kurzen Prozess gemacht.

