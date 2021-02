Virtueller Fasching in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem „demütigen Wäschgölt Ahoi“ hatte Bürgermeister Michael Rembold am Mittwoch ins Rathaus eingeladen, um diverse Aktivitäten rund um den Schmutzigen Donnerstag vorzustellen.

Mittwoch, 10. Februar 2021

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



10

2021

Da dieser Tag in Waldstetten traditionell ein riesiges Gemeindefest ist, bei dem Kindergärten, Schulen, Pflegeheim, Händler, Banken, Fastnachter und viele andere mehr mit einbezogen sind und in diesem Jahr Fastnacht zwar kalendarisch stattfindet, jedoch keine Veranstaltungen möglich sind, hat sich der Schultes mit seiner Verwaltung besondere Ideen einfallen lassen. Pünktlich zum Frühstück am Donnerstag wird in einemminütigen, von Ira Herkommer hergestellten Video die „nachdenkliche Faschingsbütt“ in verschiedenen sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Youtube unter dem Begriff „Fasching Waldstetten“ sowie auf der Onlineplattform der Gemeinde zu sehen sein. Mehr darüber steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

