Faschingsaktionen in Waldstetten und Wißgoldingen

Fotos: gn

Ganz ohne närrisches Treiben wollten die Stuifa-​Hexa aus Wißgoldingen die diesjährige Faschingssaison nun doch nicht verstreichen lassen. Doch anstatt wie gewohnt am 11 . 11 . in die fünfte Jahreszeit zu starten, wurde in diesem Jahr der 11 . Februar ausgesucht, um einige Aktivitäten zu veranstalten.

Donnerstag, 11. Februar 2021

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



1979

WALDSTETTEN. Um den Rathaussschlüssel zu erringen, mussten die beiden Oberwäschweiber Elke Kamitz und Claudia Schlosser zehn Fragen beantworten. Diese lauteten unter anderem „Wann erschallte erstmals der Schlachtruf „Wäschgölt Ahoi“? Oder „Wieviel verwegene Weiber erstürmten das Rathaus im Jahr“? Eine weitere Frage war „Wann trat das Männerballett erstmals auf?“ Da die beiden Oberwäschweiber die Fragen souverän beantworten konnten, bekamen sie vom Schultes den bekannten roten Rathausschlüssel überreicht. Was sonst noch am Schmutzigen Donnerstag los war, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

93 Aufrufe

123 Wörter

39 Minuten Online



