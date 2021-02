IHK Ostwürttemberg: Thilo Rentschler ist neuer Hauptgeschäftsführer

Thilo Rentschler wird der neue Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg. Er wird sein Amt zum 1 . Oktober 2021 antreten und übernimmt damit die Nachfolge von Michaela Eberle, die die IHK zum 31 . Januar 2021 verlassen hatte.

Donnerstag, 11. Februar 2021

Heino Schütte

In der Zwischenzeit bleibt die IHK Ostwürttemberg unter der kommissarischen Leitung von Jurist Thorsten Drescher, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und langjähriger Leiter des Geschäftsfelds Recht. Die Vollversammlung der IHK Ostwürttemberg hat in ihrer Präsenzsitzung am Donnerstag in Oberkochen unter Einhaltung strengster Hygieneauflagen Thilo Rentschler, Oberbürgermeister der Stadt Aalen, zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt (Ja-​, zwei Nein-​Stimmen, zwei Enthaltungen). Er wird nach Ablauf seiner Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Aalen zum. Oktoberseine neue Aufgabe antreten. Der Abstimmung ging ein intensives Auswahlverfahren voraus.

