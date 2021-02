Unterricht auf Distanz: An der ASR sind die Eltern sehr zufrieden

Foto: easr

Seit Dezember haben Schüler keinen Unterricht mehr vor Ort. Seither gab es viele negative Berichte über das Homeschooling. Eltern der Adalbert-​Stifter-​Realschule (ASR) wollen nun betonen, dass vieles aber auch sehr gut funktioniert.

Donnerstag, 11. Februar 2021

Gerold Bauer

So wie sie das sehe, sei der Onlineunterricht nicht nur reine Wissensvermittlung. „Die Kinder hören und sehen sich – und haben so das Gefühl einer echten Klassengemeinschaft.“ Andere Mütter pflichten ihr bei.







Wie das Homeschooling an der ASR aus Elternsicht bewertet wird, steht am 11 . Februar in der RZ!







„Ob Sport, Mathe, Englisch, Deutsch, Kunst BnT, Musik – alles funktioniert“, sagt Sybille Webel. „Dank der Kreativität der Lehrer. Die lassen sich die tollsten Ideen für ihren Unterricht einfallen.“

