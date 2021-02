Kreativ: Elisabeth Neigen und Dario Geiger erfinden Gesellschaftsspiel

Viele Menschen in Gmünd kennen Elisabeth Neigen und Dario Geiger vom Weihnachtsmarkt. Mit ihrem Thai-​Curry-​Stand haben sie dort richtig eingeschlagen. Doch die zwei kreativen Köpfe können nicht nur kochen. „Fun Challenge“ heißt ein Spiel, das sie kreiert haben – mit dem sie auch andere anleiten, selbst kreativ zu sein.

Freitag, 12. Februar 2021

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Der Stillstand durch Lockdown hat sie darauf gebracht, ein Spiel weiter zu entwickeln, das sie vor Jahren für sich selbst erfunden haben. Jetzt – nach sechs Monaten Arbeit – ist es eine runde Sache und heißt „Fun Challenge“. Das Spiel ist in vielerlei Hinsicht genial.







Wie Familien, Wohngemeinschaften, Menschen jeden Alters an das kostenlose Gesellschaftsspiel kommen, erklären die beiden am 13 . Februar in der Rems-​Zeitung.



