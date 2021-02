Nach Unfallflucht versucht, Polizisten zu schlagen

Am Donnerstag gegen 19 Uhr wurde ein PKW-​Lenker in der Klarenbergstraße dabei beobachtet, wie er beim Ausparken ein geparkten PKW streifte. Der Unfallverursacher hielt kurz an, schaute sich den Schaden an, telefonierte und fuhr dann weiter. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Dann nahmen die Dinge ihren Lauf.

Der-​jährige Unfallverursacher konnte gegenUhr durch die Polizei schlafend und stark alkoholisiert an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Mann, der während der gesamten polizeiliche Maßnahmen äußerst aggressiv war und die eingesetzten Beamten aufs übelste beleidigte, wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung musste der Mann zunächst mehrere Stunden im Krankenhaus verbleiben. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam genommen. Hierbei wurden die Polizisten wiederum massiv beleidigt. Der-​Jährige schlug zudem nach einem Polizisten

