Normannia-​Abwehrchef Daniel Stölzel verlängert

Seit der Saison 2017 /​ 2018 ist das Stadion des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd seine sportliche Heimat. Aktuell kann man sich eine FCN-​Abwehr ohne ihn gar nicht vorstellen. Die Rede ist von Daniel Stölzel.

Freitag, 12. Februar 2021

In den vergangenen Spieljahren war er stets das Rückgrat in der Innenverteidigung der Gmünder Normannia, jetzt kann Stölzel weiterhin die Defensive der Normannia stark machen. Es ist Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, gelungen, den demnächst-​jährigen Innenverteidiger für zwei weitere Jahre an die Normannia zu binden und damit das Fundament für die neue Saison weiter zu verfestigen.Spiele hat Daniel Stölzel bislang in seiner Normannia-​Zeit absolviert und war in dieser Saison in neun von zwölf Punktspielen dabei. Stephan Fichter urteilt über Stölzel: „Daniel ist für uns ein absoluter Leistungsträger. Er ist ein moderner, spielstarker und dazu sehr intelligenter Innenverteidiger und gibt unserer Mannschaft viel Stabilität. Wir sind sehr glücklich, dass er uns als Abwehrchef und Führungsspieler mindestens für zwei weitere Spielzeiten erhalten bleibt.“Mit Daniel Stölzel hat somit ein weiterer sehr wichtiger Akteur seine Zusage gegeben und wird weiterhin mit der Nummer fünf für die Normannia auflaufen. Trainer Zlatko Blaskic zeigt sich glücklich, dass er um zwei Jahre verlängert hat: „Ich bin froh, dass Daniel Stölzel weiterhin unser Abwehrchef ist. Die Rolle zum Führungsspieler hat er angenommen, das hat man an seinen herausragenden Leistungen gesehen.“Ein Spieler wird die Normannia derweil in der Winterpause verlassen. Der-​jährige Vincens Toscano verlässt die Gmünder in der Winterpause auf eigenen Wunsch, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

