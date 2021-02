Seniorenzentrum Wetzgau: Mitgefühl und Dank nach traurigen Wochen

Foto: hs

Einrichtungsleitung vor Ort und die in Karlsruhe beheimatete Trägergesellschaft des Seniorenzentrums Wetzgauer Berg (Haus Edelberg) haben sich am Freitag bei allen bedankt, die bei der Bewältigung des Corona-​Ausbruchs in dem Pflegeheim beteiligt waren. Gleichzeitig wurden auch Trauer und Mitgefühl mit den Familien, die Todesfälle zu beklagen haben, zum Ausdruck gebracht.

Freitag, 12. Februar 2021

Heino Schütte

Die Botschaft auch: Die Bewohner seien auch während der Krise in guten Händen gewesen. Es war der bislang schlimmste Corona-​Corona, der sich im Ostalbkreis in einer Heimeinrichtung abgespielt hat. Die Tragödie nahm am. Dezember seinen Lauf. Erst am vergangenen Montag konnte das Landratsamt mit der Feststellung Entwarnung geben, dass der Corona-​Ausbruch eingedämmt sei und keine Neuinfektionen mehr getestet worden seien. Bis zu diesem Zeitpunkt warenderSenioren verstorben.Bewohner hatten sich infiziert, ebensoder rundBeschäftigten. Alexander Grunewald, Geschäftsführer der Dienstleistungsgesellschaft für Senioren mbH, aus Karlsruhe (Träger) und Heimleiter Georg Junimann schauen im Gespräch mit der Rems-​Zeitung zurück auf die Ereignisse und blicken auch nach vorne. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.

