Ein schönes Wochenende trotz klirrender Kälte

Einen Winter wie diesen hatten wir hier im Gmünder Raum schon lange nicht mehr. Klirrende Kälte hat die Natur erstarren lassen. Sobald die Sonne da ist, wirkt das Land dadurch wie verzaubert. Wer lieber zu Hause bleibt, für den haben wir am Wochenende wieder reichlich Lesestoff in unsere Samstagsausgabe gepackt!

Wohl dem, der eine warme Stube hat und sich keine Sorgen machen muss, dass irgendwo im Gebäude die Leitungen einfrieren. Diese Gefahr besteht natürlich bei Dauerfrost auf diesem tiefen Niveau. Im Gegenzug wird bei diesen Temperaturen auch die Eisschicht auf stehenden Gewässern immer dicker und bietet wohl schon bald die Möglichkeit zum Eislaufen. Rodeln geht auf den Hängen ebenfalls recht gut, obwohl die Schneeschicht eher dünn ist, aber recht schnell vereist und dann eine stabile Basis für flotte Fahrten auf schmalen Kufen bietet.Wanderer freuen sich darüber, dass sie nicht beschwerlich durch tiefen Schnee stapfen müssen, sondern leichtfüßig durch die weiße Wunderwelt wandeln können. Zeit dafür ist ja da, denn lästiges stundenlanges Schneeschippen fällt erstmal weg. Einmal geräumt und gestreut – und man hat erstmal seine Ruhe.Ruhe ist nicht gerade das, was sich die Altersgenossenvereine in Gmünd wünschen. Nach einem Jahr, in dem das Weltkulturerbe der Jahrgangsumzüge im übertragenen Sinne auf Eis gelegt werden musste, hofft man in der Stauferstadt sehr, dass dieses Jahr die Damen im repräsentativem Kleid und die Herren mit dem obligatorischen Zylinder über den Marktplatz ziehen können, während der „Alois“ vom Johannisturm herab grüßt. Was die AGV vorhaben, steht hier auf unserer Vereinsseite – und auch sonst gibt es wie immer jede Menge interessanten Lesestoff auf den folgenden Seiten.

