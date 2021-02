Narrenmessen und Valentinstag in den Kirchen

Es war zwar nicht Weihnachten und Ostern an einem Tag, aber immerhin fiel gestern der Valentinstag auf den Faschingssonntag. Beiden Terminen trug man in Gmünder Kirchen mit entsprechenden Veranstaltungen Rechnung – und auch die Ökumene kam dabei nicht zu kurz.

Montag, 15. Februar 2021

Die evangelische Weststadt-​Pfarrerin Maike Ulrich und die katholische Pastoralreferentin Silke Weihing machten in der St.Michaelskirche gemeinsame Sache und rückten anlässlich des Valentinstag die Liebe in den Blickpunkt einer sakralen Veranstaltung. Dass in der katholischen Kirche der Fasching einen besonderen Stellenwert genießt und auch Geistliche an diesen Tagen etwas anders als sonst auftreten, konnte man sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Gmünd erleben.







