Rosenmontagsball online aus Iggingen

Rosenmontag ohne Faschingstreiben? Das kann man sich in Iggingen nicht einmal in diesen besonderen Zeiten vorstellen. Eine volle Halle wie sonst beim beliebten Igginger Rosenmontagsball gibt es zwar nicht – aber als Alternative eine bunte Online-​Unterhaltung!

Montag, 15. Februar 2021

Gerold Bauer

Mehr verraten wollen die Organisatoren vorab noch nicht. Eines, so versicherte Marc Knödler, sei aber keine Frage: Das gesamte Team freut sich nicht nur riesig auf den Rosenmontag 4 . 0 und viele Zuschauer, sondern ist auch überzeugt, dass dieses neue Format beim Publikum gut ankommen wird.





Da in Iggingen der weit über die Ortsgrenze hinaus bekannte Rosenmontagsballaufgrund des mittlerweile bestens bekannten „C“ ausfallen muss, war für eine kleine kreative Gruppe schnell klar: Am Rosenmontag bleiben wir nicht einfach auf dem Sofa sitzen! Das Konzept „Rosenmontag– Live geht’s am. Februar umUhr“ war schnell geboren und Gleichgesinnte hatte das Igginger Kreativteam um Mirko Bleilinger und Marc Knödler schnell gefunden.Die Mögglauer Remsgöckel, die Igginger Hexen und Butzen sowie die Waldstetter Wäschgölten waren ebenso von der Idee begeistert, am Rosenmontag abUhr via YouTube-​Kanal live auf Sendung zu gehen und dieses Jahr auf diese Weise für Faschingsstimmung und Unterhaltung zu sorgen. Moderiert wird das Event, vom ganz speziell in Faschingskreisen sehr bekannten Gmünder Wolfgang Bieser.

