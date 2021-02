TSV Essingen: Thomas Traub komplettiert Trainerteam bis 2023

Nachdem beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen bereits Trainer Beniamino Molinari und Co-​Trainer Simon Köpf ihre Zusage bis 2023 gegeben hatten, hat nun auch Co– und Torwarttrainer Thomas Traub bis 2023 bei den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion verlängert, so dass dieses Trainertrio bis dahin komplett bleibt. „Ich bin wirklich stolz auf das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person und meine Arbeit seitens des Vereins“, freut sich der 64 -​jährige Traub.

ist Traub nach Essingen gewechselt, arbeitete zuvorJahre beim VfR Aalen. Beim TSV fühlt er sich längst heimisch, geht auch deswegen in seine achte und neunte Saison bei den Blau-​Weißen. „Die Bereitschaft zur Verlängerung war von beiden Seiten von Beginn an da. Wir sind ein sehr gutes Trainerteam, das durchaus auch kontrovers diskutiert, was aber meist Früchte trägt. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn ein alter Sack wie ich auch noch seinen Teil zur Diskussion beiträgt“, sagt Traub lachend. TSV-​Abteilungsleiter Joachim Kiep freut sich, dass Traub zumindest einmal bisim Schönbrunnenstadion bleibt. „Er ist ein ausgewiesener Fachmann, und das nicht nur im Torwartspiel. Menschlich funktioniert es mit Thomas seit Jahren ohnehin perfekt, so dass einer Verlängerung rein gar nichts im Wege stand“, so Kiep.Tatsächlich möchte man sich die im Verein aufkommende Aufbruchstimmung auch nicht durch das Coronavirus vermiesen lassen. „Molinari ist der beste Trainer, den der TSV haben kann. Insgesamt bewegt sich eine ganze Menge beim TSV und ich freue mich, davon ein Teil zu sein. Diese Stimmung hat man vor allem in dieser Saison auch an den Reaktionen des Publikums gemerkt, hier wächst etwas zusammen und das macht Freude“, so Traub, der sich wie so viele wünscht, dass zumindest noch die Hinserie abgeschlossen werden und man den Platz an der Sonne natürlich im Idealfall verteidigen kann.

