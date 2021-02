„Altes Amtshaus“: Brandschutz ein wichtiges Thema

In einem Gebäude, das vorwiegend aus Holz besteht – wie das alte Igginger Amtshaus – spielt der vorbeugende Brandschutz eine große Rolle. Vor allem wenn sich im Innern bei Veranstaltungen oder durch eine gastronomische Nutzung viele Personen aufhalten.

Dienstag, 16. Februar 2021

Abgesehen von einigen kleineren Zimmermannsarbeiten und dem Einbau von Decken beziehungsweise Rohfußböden ist das Projekt „Altes Amtshaus“ schon so weit gediehen, dass am Montag in der Sitzung des Gemeinderats bereits die Aufträge für die Sanitär– und Heizungsinstallation vergeben werden konnten.





