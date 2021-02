DRK organisiert erneut Schnelltest-​Angebot

In Absprache mit der Landkreis– und Stadtverwaltung organisiert der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd ab kommenden Samstag erneut ein niederschwelliges Angebot für die Bevölkerung, um sich auf Corona testen zu lassen.

Wie Kreisgeschäftsführer Steffen Alt gestern im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, lehne sich dieses Angebot an die große Testaktion vom 23 . und 24 . Dezember an: Rechtzeitig zu den Festtagen konnten Bürger mit Hilfe von Schnelltests eine weitgehende Sicherheit erlangen, dass sie nicht infiziert waren beziehungsweise möglicherweise doch das Virus bereits in sich trugen.







Die neue Schnelltest-​Aktion wird etwas anders organisiert sein — wo diese stattfindet und wann, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



