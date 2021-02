Keine Antigentests in Gmünder Apotheken

Über fehlende Antigentests in Schwäbisch Gmünd und der Umgebung beschwert sich ein Gmünder am Telefon.

Mittwoch, 17. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Katina Lindmayer von der Landesapothekerkammer verweist auf das Antigenschnelltestportal auf der Homepage der Landesapothekerkammer. „Hier kann man über die Postleitzahl die nächste Apotheke ausfindig machen. Stand heute sind 200 Apotheken in Baden-​Württemberg registriert.“ Allerdings sei die Karten nicht annähernd vollständig. „Es ist freiwillig, viele bieten es auch an, registrieren sich aber nicht.“





Was Landkreis und Stadtverwaltung dazu sagen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Seine Tochter aus Österreich sei für drei Tage zu Besuch gekommen, erzählt ein Anrufer in der Redaktion. In ihrer Heimat sei es kein Problem an einen kostenlosen Test zu kommen. In Gmünd und Umgebung – Fehlanzeige. „Über die Apothekenkammer Baden-​Württemberg bin ich in Alfdorf fündig geworden. Warum wird so etwas überall, aber nicht in Schwäbisch Gmünd angeboten?“

