Tanzen ist Leidenschaft — auch online im Lockdown

Fotos: läm, esc, pr

„Pique“, „Pirouette“, „Effacé“, „Plié – Diese französischen Begrifflichkeiten weisen nicht etwa auf den nächsten Paris-​Trip hin, sie kommen aus dem Mund der Waldstetterin Teresa Beisswenger. Sie und andere Tanz– lehrer und –lehrerinnen haben gelernt, das Tanzen auch online zu vermitteln. Die Resonanz ist unterschiedlich.

Mittwoch, 17. Februar 2021

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer







Was der Lockdown für die Tanzlehrer und –lehrerinnen bedeutet und wie sie den Tanzunterricht online wahrnehmen, erzählen sie in der Rems-​Zeitung am 18 . Februar.



Bei dem Angebot, online Tanzunterricht zu ermöglichen, geht es auch um die Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern, darum, sie trotz allem nicht alleine zu lassen. Tanz ist Leidenschaft, ist positive Energie – Tanz ist auch Gesundheit für Körper und Seele.

112 Wörter

1 Stunde Online



