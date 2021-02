TSGV Waldstetten verpflichtet Trio für die kommende Saison

Nach der Verlängerung mit dem langjährigen Trainer Mirko Doll vermeldet Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten mit Julius Bäumel, Vincens Toscano und Kai Kevin Kara gleich drei Neuzugänge für die Saison 2021 /​ 2022 .

Mittwoch, 17. Februar 2021

Alex Vogt

In der Region bekannt ist Julius Bäumel, der in der Nachbarschaft zum TSGV, in Straßdorf wohnt. Der-​jährige Abwehrspieler hat zuletzt für den Ligakonkurrenten TSV Bad Boll die Fußballschuhe geschnürt und spielte davor für den SC Geislingen, die Sportfreunde Dorfmerkingen sowie den TSV Essingen. Seine fußballerische Ausbildung genoss er beim. FC Heidenheim. Derzeit befindet sich Bäumel noch im Aufbautraining, hatte einen Kreuzbandriss auszukurieren. „Julius ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hat dazu einen top Charakter. Wenn er sich auskuriert hat, wird er uns sportlich sicherlich weiterbringen“, freut sich Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV, auf den neuen Abwehrrecken.Ein weiterer Bekannter aus der Region ist Vincens Toscano, der vom. FC Normannia Gmünd ins Stadion „Auf der Höhe“ wechselt. Seit zwei Jahren ist der-​Jährige bereits im Kader des Verbandsligisten und konnte dadurch in seinen jungen Jahren bereits Luft in einer höheren Klasse schnuppern. „Er hat bei der Normannia eine sehr gute Ausbildung genossen und wir freuen uns natürlich, dass ein solcher Spieler mit diesem Potenzial zu uns wechselt“, sagt Edgar Fischer, Teammanager des TSGV.Zu guter Letzt haben sich die Löwen auch noch die Dienste von Kai Kevin Kara gesichert, der ebenfalls schon bei einigen Vereinen der Region aktiv gewesen ist. Der-​jährige defensive Mittelfeldspieler hat unter anderem für Normannia Gmünd, den. FC Eislingen, den TSV Bad Boll sowie die Sportfreunde Lorch gekickt. Hier stand er auch zuletzt unter Vertrag. Berufsbedingt hatte Kara zuletzt eineinhalb Jahre pausieren müssen. „Wenn er wieder fit ist, hat er durchaus die Qualität, um uns weiterzuhelfen“, ist Diezi sicher.

