JazzLights-​Fans müssen sich gedulden

Das 30 . internationale Jazzfestival in Oberkochen findet erst im kommenden Jahr stat.

„Wir waren nicht so blauäugig, dass wir es nicht hätten kommen sehen.“ Jürgen Köppel, Geschäftsführer des Präzisionswerkzeugherstellers Leitz, war die Enttäuschung bei der digitalen Pressekonferenz zum 30 . internationalen Jazzfestivals JazzLights in Oberkochen, Königsbronn, auf Schloss Kapfenburg oder in Unterschneidheim anzumerken. Nach 2020 muss die Jubiläumsausgabe auch 2021 ausfallen – Corona. Aber, und da spricht Köppel die positive Seite an: „Die wichtigen Ecksteine die seien fürs Frühjahr 2020 bereits verpflichtet.“ Es sind dieselben wie 2020 : Nigel Kennedy und Matt Bianco.







Am Freitag, 1 . April 2022 , soll also Stargeiger Nigel Kennedy in die Oberkochener Carl-​Zeiss-​Kulturkantine kommen, einen Tag später, am Samstag, 2 . April, die Band Matt Bianco um Sänger Mark Reilly. Nigel Kennedy wird gerne als der „Punk unter den Geigen-​Virtuosen“ bezeichnet. Der 1956 in Brighton geborene Violinist gilt seit mehr als 25 Jahren als einer der bedeutendsten Violinvirtuosen der Welt. Unterrichtet wurde er von Yehudi Menuhin. Vermutlich kommt Kennedy mit seinem Programm „Plays Gershwin“.





