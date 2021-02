Körperverletzung in Einkaufspassage

Am Mittwoch kam es gegen 17 Uhr im Bereich einer Einkaufspassage in der Weidenfelder Straße in Aalen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 53 -​jähriger Mann von einem bislang unbekannten, etwa 25 Jahre alten Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde.

Der-​Jährige versuchte daraufhin, den jungen Mann festzuhalten, stürzte dabei jedoch zu Boden und erhielt am Boden liegend nochmals einen Schlag gegen den Kopf. Weitere Schläge konnten durch das Eingreifen von mehreren Passanten verhindert werden. Anschließend flüchtete der Schläger, der in Begleitung einer etwa-​jährigen Frau mit gelbem Kopftuch, orange-​beigem Mantel und langem schwarzen Rock (vermutlich seine Mutter) war, mit einem Bus der LinieumUhr vom ZOB in Richtung Wasseralfingen. Er stieg in Wasseralfingen an der Haltestelle bei einer Buchhandlung in der Karlstraße aus dem Bus aus. Der etwa-​jährige Mann hatte einen dunkleren Teint, dunkle Haare und war etwacm groß. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug, schwarzen Schuhen, einer roten Cap und einem MNS bekleidet. Hinweise auf die gesuchte Person nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer/​entgegen.

