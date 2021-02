Alessandro Lieb: Wechsel von Bosch AS zur IG Metall

Alessandro Lieb wechselt von Bosch AS zur IG Metall. Seit 2018 ist Lieb Betriebsratsvorsitzender bei Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd. Zum 1 . März verlässt er das Unternehmen, um sich in der IGM-​Bezirksleitung Baden-​Württemberg den Themenschwerpunkten Transformation und Digitalisierung zu widmen.

Freitag, 19. Februar 2021

Nicole Beuther

Wie die Nachfolge im Betriebsrat geregelt ist und wie sich das Unternehmen im Gespräch mit der Rems-​Zeitung äußert, das steht in der Samstagsausgabe.



Die IG Metall habe er auch als Betriebsratsvorsitzender an seiner Seite gehabt. „Es ist für mich jetzt eine große Herausforderung, die Aufgabe wird sehr breit gefasst sein, und ich habe richtig Lust darauf“, freut er sich auf seinen künftigen Arbeitsplatz.

