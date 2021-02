Autotest Holding GmbH schließt ihren Lackierstandort in Iggingen

Die Geschäftsführung des Autotest-​Standorts Iggingen, der seit 2014 zur Autotest-​Gruppe gehört, hat am Freitag seine 147 Mitarbeiter im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung über die Schließungsabsicht informiert. Die Entscheidung zur Schließung wurde demnach nach konstruktiven Gesprächen mit dem Gesellschafter und dem Betriebsrat getroffen, nachdem das Unternehmen verschiedenste Lösungsansätze verfolgt hat, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

So hat die Muttergesellschaft im DreijahreszeitraumbisInvestitionen in Höhe von rund vier Millionen Euro in Produktions– und Organisationsprozesse getätigt.Dennoch konnte die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Iggingen auch aufgrund des anhaltenden Strukturwandels in der Automobilindustrie nicht wiederhergestellt werden. Nachdem das Werk im Jahreinen hohen Jahresfehlbetrag erwirtschaftete, verschlechterte sich mit dem Aufkommen der Covid-​Pandemie indie ohnehin prekäre wirtschaftliche Lage abermals. Auch im laufenden Jahrerwartet der Standort aufgrund fehlender Aufträge wiederum einen Verlust in ähnlicher Größenordnung.Es ist geplant die Produktion im Laufe des Jahresin Abstimmung mit den Kunden schrittweise und geordnet herunterzufahren und den Standort Endezu schließen.„Wir bedauern die Entscheidung zur Schließung sehr, sie war allerdings aufgrund fehlender Zukunftsperspektiven unumgänglich. Ich danke allen Mitarbeitern für ihren Einsatz, auch wenn es uns in einem schwierigen Umfeld trotz aller Investitionen und persönlichen Anstrengungen nicht gelungen ist, wieder wettbewerbsfähig zu werden.In Zusammenarbeit mit den Behörden werden wir unsere soziale Verantwortung für unsere Kollegen wahrnehmen und sie auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Ingo Katz.Die Autotest Gruppe mit drei Standorten in Deutschland, Südtirol und der Slowakei, rundMitarbeitern und rundMillionen Euro Umsatz, ist als mittelständisches kunststoffverarbeitendes Unternehmen ein kompetenter Partner für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffteilen in der Automotive-​Branche. Das Unternehmen beliefert als Tier(Zulieferer, der den Erstausrüster direkt beliefert) die Automobilindustrie.

