Samstagsreportage: Heinz Weller liebt Anneliese und schwärmt für seine 30 Traktoren

Im Raum Gmünd, Frickenhofer Höhe und Schwäbischer Wald gibt es eine besonders starke Szene von Sammlern und Schraubern, die sich der Pflege und Bewahrung von historischen Landmaschinen verschrieben haben.

Das liegt gewiss auch am Umfeld des Schwäbischen Bauern– und Technikmuseums Kiemele in Seifertshofen und der historischen Tatsache, dass es in Südwestdeutschland die namhaftesten Traktoren-​Hersteller gab und gibt. Landwirt Heinz Weller ist so ein Oldtimer-​Fan. Auf seinem Bauernhof in Weiler zwischen Gschwend und Sulzbach hat er eine Sammlung vonTraktoren zusammengetragen, dazu auch einige weitere Legenden aus der Automobilgeschichte. Seine Frau Anneliese ist stolz auf ihren Mann und sein Hobby. Umgekehrt sagt auch Heinz Weller, dass es ein tolles Gefühl sei, wenn man mit einer Frau verheiratet ist, die Verständnis für eine solche ölige und rostige Leidenschaft aufbringt. Anneliese Weller sitzt auch gerne auf dem Traktor und greift zur Abschleppstange, um ihren Gatten notfalls wieder in Schwung zu bringen.

