Andritz-​Ritz will Produktion in Gmünd aufgeben

Foto: Astavi

Während die IG Metall mit Blick auf das aktuelle Geschäftsergebnis keine Notwendigkeit zum Abbau von Arbeitsplätzen bei Andritz-​Ritz in Gmünd sieht, teilte die Firmenzentrale in Graz auf Anfrage der RZ gestern überraschend mit, dass eine Schließung der Produktion bereits beschlossene Sache sei. Die Konsequenz: Rund 50 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz.

Dienstag, 02. Februar 2021

Gerold Bauer

Es war intern zwar schon seit geraumer Zeit im Gespräch, dass die Jahresbilanz 2020 mit einem negativen Ergebnis abschießen könnte und deshalb Kündigungen im Raum stehen. Zwischenzeitlich gab es jedoch ein Signal, dass bei Andritz-​Ritz am Standort Gmünd im vergangenen Jahr doch keine roten Zahlen geschrieben worden seien. Die damit verbundene Hoffnung der Arbeitnehmer, dass es dann auch keine Kündigungen gegen wird, wird sich nun allerdings wohl nicht erfüllen.





Was die Firmenzentrale und die IG Metall dazu sagen, lesen Sie ausführlich am 2 . Februar in der RZ!







