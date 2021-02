Douglas: Parfümerie-​Kette will Gmünd bereits im Mai verlassen

Foto: hs

Die in Düsseldorf beheimatete Parfümerie-​Kette Douglas hat bestätigt: Im Zuge ihrer Handels-​Neustrukturierung soll auch die Filiale in Schwäbisch Gmünd geschlossen werden.

Dienstag, 02. Februar 2021

Heino Schütte

20 Sekunden Lesedauer



2021

2022

Überraschend wurde am Montag bekannt, dass schon Ende Maidie Lichter in den Geschäftsräumen an der Bocksgasse ausgehen sollen. Zunächst hatte es geheißen, dass sich das Unternehmen bismit der Straffung des Filialnetzes Zeit lassen wolle. Begründet wird der Schritt mit dem zunehmenden Online-​Geschäft. Dieser Trend sei durch Corona noch beschleunigt worden. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



109 Aufrufe

83 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb