Gmünder Gastronom hat Pläne für die Zeit nach dem Lockdown

Foto: pr

Die Gastronomie leidet unter der aktuellen Situation immens, aber es gibt auch Unternehmen, die deshalb nicht den Kopf in den Sand stecken. Sridevan Sriskandarajah, der in Schwäbisch Gmünd mehrere Lokale betreibt, hat bereits einige Pläne für die Zeit nach dem Lockdown.

Dienstag, 02. Februar 2021

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Seit November haben Restaurants, Gaststätten und Bars in Deutschland wieder geschlossen. Ein zweites Mal innerhalb von wenigen Monaten. Der neuerliche Lockdown trifft auch die Gastronome in der Region hart. Sridevan Sriskandarajah betreibt in Schwäbisch Gmünd mehrere Lokale, wie zum Beispiel das Forum, das Bassano und das El Mexicano. Zudem hätte sein neuer Schnellimbiss im City-​Center schon vor Weihnachten eröffnen sollen.







Die RZ sprach mit dem Gastronom und fand trotz aller Schwierigkeiten und großer Frustration einen Funk Hoffnung vor — zu lesen in der Ausgabe vom 2 . Februar!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



77 Aufrufe

132 Wörter

19 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb