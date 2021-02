Seniorin von „Enkelin“ um 40 . 000 Euro betrogen

Symbol-​Foto: gbr

Eine Seniorin wurde Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Die Alfdorferin hat dadurch einen Geldbetrag von 40 . 000 Euro verloren.

Dienstag, 02. Februar 2021

Gerold Bauer

42 Sekunden Lesedauer



Sie wurde laut Polizei am 26 . Januar von einer Frau angerufen, die sie sofort mit „Oma“ ansprach. Die Seniorin ging nun davon aus, dass es sich um ihre Enkelin handelt. Die Betrügerin gaukelte in dem Telefonat der Senioren vor, dass sie sich im Moment bei einem Notar befände und für einen beabsichtigten Immobilenkauf 40 . 000 Euro benötige. Das Opfer wurde nach diesem Gespräch von einem angeblichen Notar angerufen, der auch auf das Opfer dahingehend einwirkte, dass sie mit niemanden über den Immobilenkauf reden solle.

Die Seniorin bestellte nun das Geld bei ihrer Hausbank, holte es tags darauf dort ab und übergab es noch am Mittwochnachmittag einem unbekannten Mann, der sich als enger Vertrauter des Notars ausgab. Dieser Tatverdächtige fuhr nach der Geldübergabe in einem nördlich in Alfdorf befindlichen Wohngebiet vermutlich mit einem gelben Kleinbus weg.

07151

9500

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



419 Aufrufe

171 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb