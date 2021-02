SMS lockt Online-​Käufer in die Falle

In vielen Haushalten vergeht kaum ein Tag, an dem nicht der Paketbote an der Haustür klingelt und eine Sendung abgibt. Manchmal sogar mehrere am Tag. Den Trend in Zeiten geschlossener Einzelhandelsgeschäfte machen sich Internet-​Ganoven zunutze und locken mit einer vermeintlichen Nachricht Menschen in die Falle.

Eine kurze SMS-​Nachricht mit dem Text „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren sie es“ klingt für einen Online-​Kunden zunächst einmal überhaupt nicht verdächtig. Und genau das ist der Trick dabei. Man liest nämlich in der Regel dann gar nicht richtig weiter, sondern klickt einfach auf den beigefügten Link — und schon hat man sich unfreiwillig eine schädliche Software auf dem Handy eingefangen, mit der das eigene Gerät dann von unlauteren Zeitgenossen im schlimmsten Fall ferngesteuert wird und auf diese Weise vertrauliche Daten ausspioniert werden.





