Jugendhaus am Königsturm lädt zum Fotowettbewerb „Zukunft“ ein

Der Aufruf des Jugendhauses.

Träume, Wünsche und Hoffnungen sind verbunden mit der Zukunft. Das Jugendhaus am Königsturm veranstaltet einen Fotowettbewerb zu dem Thema „Zukunft“. Wie könnte die Zukunft in einem Foto aussehen? Da ist Kreativität gefragt.

Samstag, 20. Februar 2021

Jeder darf mitmachen und kann die Fotos bis Montag,. März, einreichen. Der Fotowettbewerb wird in zwei Gruppen aufgeteilt: Jugendliche unter und überJahre. Die Werke werden im Jugendhaus ausgestellt und veröffentlicht. Die besten drei Fotos erhalten einen Preis. Als Anregung könnte man sich Gedanken über die eigene Zukunft, die Zukunft der Mitmenschen oder vielleicht sogar die Zukunft der Welt machen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Foto sollten einen Titel beinhalten und per E-​Mail an dennis.​lohrbeer@​schwaebisch-​gmuend.​de gesendet werden oder man kann das Foto verlinken auf Instagram @jugendhausgd. Das Jugendhaus-​Team freut sich auf zahlreiche kreative Einsendungen und wünscht viel Spaß beim fotografieren. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer:/​

