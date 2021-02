Polizeieinsatz in Schorndorf — OB Klopfer verurteilt Angriff auf AfD-​Landtagskandidaten

Auch in Schorndorf nutzten Landtagskandidaten den sonnigen Samstag, um Wahlkampf zu machen. Hier blieb es nicht so ruhig wie in Schwäbisch Gmünd — als Antifa-​Aktivisten den Infostand der AfD zerstörten, kam es auf dem Schorndorfer Wochenmarkt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer verurteilt den Angriff auf den AfD-​Landtagskandidaten Stephan Schwarz und seine Unterstützer aufs Schärfste.

Samstag, 20. Februar 2021

Nicole Beuther

54 Sekunden Lesedauer



2021

14

„Gewalt darf nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein: Ich bin bestürzt und entsetzt über den gewalttätigen Angriff auf den Landtagskandidaten der AfD, Stephan Schwarz, und die Zerstörung des Informationsstandes der AfD auf dem heutigen Schorndorfer Wochenmarkt“ , so OB Kloper in einer Pressemitteilung. Die AfD hatte heute, wie viele andere Parteivertreterinnen und –vertreter auch, am Rande des Schorndorfer Wochenmarktes einen Infostand zur Landtagswahlaufgebaut. Antifa-​Aktivisten haben den Infostand der AfD zerstört, es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Landtagskandidat der AfD musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Schorndorfer Krankenhaus eingeliefert werden. „Ich wünsche Stephan Schwarz gute Besserung und hoffe, dass er schon bald wieder gesund unsere Klinik verlassen kann und ohne weitere Einschränkungen seinen Wahlkampf bis zum. März fortsetzen kann.“ Oberbürgermeister Matthias Klopfer kündigt an, dass die Stadt selbstverständlich alles Notwendige zur Aufklärung beitragen und der Städtische Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei in den kommenden Wochen alles tun wird, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt und der Landtagswahlkampf ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

219 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb