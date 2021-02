Bestleistungen für Lisa und Eric Maihöfer bei der Hallen-​DM

Vollauf erfüllt haben Lisa und Eric Maihöfer die Erwartungen bei den 68 . Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik in Dortmund. Beide erreichten in der Helmut-​Körnig-​Halle die jeweiligen Finals. Lisa gelang über 60 Meter Hürden ein sehr guter fünfter Platz, Eric wurde im Kugelstoßen Achter.

Mit Abstand der jüngste Kugelstoßer war ihr Bruder Eric mit seinen 19 Jahren. In diesem Wettbewerb war natürlich David Storl mit 20 , 83 Metern nicht zu schlagen. Im Livestream wurde Eric Maihöfer von der Moderatorin fälschlicherweise noch als „Athlet der LG Staufen“ angekündigt. Der Neu-​Sindelfinger begann mit einem ungültigen Versuch. Aber schon im zweiten Durchgang steigerte er mit 17 , 92 Metern seine persönliche Hallenbestleistung um sechs Zentimeter.





Die frühere Mehrkämpferin Lisa Maihöfer entwickelt sich immer mehr zur Hürdenspezialistin. Die-​jährige Gmünderin im Trikot des LC Rehlingen blieb im zweiten Halbfinale mitSekunden nur eine Hundertstel Sekunde über ihrer in Luxemburg erzielten Saisonbestzeit. Mit der sechstbesten Zeit hatte sie somit den Endlauf erreicht.Hier erwischte sie keinen besonders guten Start und wurde auch durch das Scheitern der auf der Bahn neben ihr laufenden Anne Weigold gleich an der ersten Hürde etwas irritiert. Obwohl sie leichte technische Probleme hatte, kämpfte sich Lisa Maihöfer im Verlauf des Rennens jedoch immer weiter nach vorne und erzielte im Ziel als Fünfte mitSekunden sogar eine neue Saisonbestzeit.„Mein Ziel“, so Maihöfer, „die Finalteilnahme, habe ich erreicht. Nach meiner Fuß-​OP konnte ich ja erst im Oktober wieder ins Training einsteigen. Und das war seither erst mein dritter Start. Zudem befinde ich mich gerade voll im Prüfungsstress an der Uni in Saarbrücken.“

