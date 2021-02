Bundesweiter Thesenanschlag an Dom– und Kirchentüren

Foto: zi

Mit dem Thesenanschlag 2 . 0 an Dom– und Kirchentüren im gesamten Bundesgebiet weist die Reformbewegung Maria 2 . 0 auf die ihrer Ansicht nach eklatanten Missstände in der katholischen Kirche hin und untermauert damit ihre Forderungen nach Reformen hin zu einer zukunftsfähigen Kirche. Auch die Gmünder Gruppe Maria 2 . 0 beteiligt sich an der Aktion.

Sonntag, 21. Februar 2021

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer







Vom Anliegen der Gruppe Maria 2 . 0 und warum ausgerechnet dieses Wochenende gewählt wurde, berichtet die RZ in der Montagausgabe.



Angemahnt wird eine geschlechtergerechte Kirche mit dem Zugang für alle Menschen zu allen Ämtern, sowie die Aufklärung, Verfolgung und Bekämpfung der Ursachen von sexualisierter Gewalt. Darüber hinaus wird eine wertschätzende Haltung gegenüber selbstbestimmter, achtsamer Sexualität eingefordert sowie die Aufhebung des Pflichtzölibats.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



144 Aufrufe

113 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb