Mehrere Brände an der PH gelegt

Insgesamt zehn Brandstellen stellte eine Polizeistreife nach dem Hinweis eines Zeugen rund um das Gelände der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd fest. Am Samstagmorgen gegen 10 . 15 Uhr bemerkte der Zeuge zwei kleinere Brandstellen an der Vorder — und Rückseite der Sporthalle.

Mit beherztem Griff zur Wasserflasche konnte er diese nahezu vollständig löschen. Die hinzugerufenen Beamten stellten weitere Brandstellen im Bereich des Hörsaalgebäudes, sowie an der Trennmauer zwischen Sporthalle und Hörsaal fest. Der Sachschaden beläuft sich aufEuro. Zeugen, die Hinweise zu den Brandlegern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden, Telefon:/​

