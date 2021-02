Ursula Röttele feiert heute ihren 80 . Geburtstag

Im Ehrenamt hat sie sich über Jahrzehnte stark gemacht für andere. Um so bedauerlicher, dass sie heute, an ihrem 80 . Geburtstag, die meisten Gratulationen nur schriftlich oder telefonisch entgegennehmen kann. Wo doch Ursula Röttele das Leben Vieler bereichert hat.

Sonntag, 21. Februar 2021

Nicole Beuther

Über Rötteles Leben und ihr großes Engagement berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



Rötteles Hauptanliegen war es stets, die Leistungen von Haus-​und Familienfrauen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und ihnen dadurch zu mehr Anerkennung in der Gesellschaft zu verhelfen. „Unternehmen Haushalt“, Haus– und Familienfrau als Beruf wurden wichtig, weil hauswirtschaftliche Tätigkeiten immer mehr geächtet als geachtet wurden und in den Schulen wenig bis gar kein Unterricht in Fragen des Alltagsmanagements stattfindet.

