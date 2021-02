Vorfreude auf den neuen Waldkindergarten

Fotos: nb

Ein großes Fest gibt es zum Start des Evangelischen Waldkindergartens am Hoffnungshaus zunächst einmal nicht, gefeiert wurde die Eröffnung ab 1 . März dennoch – im Rahmen eines Familiengottesdienstes, der am Sonntag auf dem Schönblick stattfand.

Sonntag, 21. Februar 2021

Nicole Beuther

20 Sekunden Lesedauer







Worauf sich die Erzieherinnen am meisten freuen und welche Wünsche Bürgermeister Baron mit auf den Weg gab, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Seit fast zehn Jahren gibt es schon den Schönblick-​Waldkindergarten. Mit dem Waldkindergarten zwischen Salvator und Hoffnungshaus gelegen kommt ein weiterer hinzu.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

82 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb