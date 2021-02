Motorradfahrer auf B29 von Autoteil getroffen

Motorradfahrer auf B 29 von Autoteil getroffen

Foto: rz

EIn Motorradfahrer ist am Sonntag von einem herumfliegenden Autoteil auf der B 29 getroffen worden, nachdem eine 32 -​Jährige in die Leitplnaken gefahren war.

Montag, 22. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Am Sonntag umUhr fuhr eine-​Jährige auf der Bin Richtung Aalen. Auf Höhe der Ausfahrt Mögglingen-​Ost kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Ein-​jähriger Motorradfahrer wurde von einem umherfliegenden Fahrzeugteil getroffen, jedoch nicht verletzt. Die VW-​Fahrerin und ein Baby wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von etwaEuro. An dem Yamaha-​Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwaEuro.

