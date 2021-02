Peter Jursch legt sein Amt als TSB-​Präsident nieder

Fotomontage: rz

Mit wenigen Zeilen gab die TSB-​Geschäftsstelle bekannt, dass Präsident Peter Jursch sein Amt niedergelegt habe. Eine Begründung wurde nicht genannt.

Montag, 22. Februar 2021

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



27

2000

Sein Rückzug fällt in eine Phase, in der beim TSB wichtige Weichen in Richtung Zukunft gestellt wurden. Durch den Verkauf des TSB-​Areals in der Buchstraße und die bereits vorliegende Baugenehmigung für das Projekt im Laichle hat man die Möglichkeit geschaffen, dass der Verein auf der Gemarkung der beiden Stadtteile Wetzgau-​Rehnenhof und Großdeinbach ein neues Vereinssportzentrum bauen kann.







In der Rems-​Zeitung vom 23 . Februar schildert Peter Jursch die Beweggründe für seine wohlüberlegte Entscheidung und erklärt, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist!



Peter Jursch ist zweifelsfrei ein „Urgestein“ des TSB und eine prominente Gallionsfigur des Vereins.Jahre stand er nun an der Spitze dieses Mehrspartenvereins, der mit rundMitgliedern nach der SG Bettringen der zweitgrößte Sportverein im Gebiet der Stadt Gmünd ist.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

148 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb