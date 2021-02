Polizei macht offene Gaststätte wieder dicht

Bereits am Donnerstag gegen 18 Uhr hat die Polizei festgestellt, dass in einer Gaststätte in der Rechbergstraße eine Bewirtung von Gästen stattgefunden hat.

Montag, 22. Februar 2021

Die Polizisten stellten bei ihrer Überprüfung fest, dass die Tür zur Gaststätte unverschlossen war und sich in der Gaststätte insgesamtGäste aufhielten, die an unterschiedlichen Tischen Speisen und Getränke zu sich nahmen. Keiner der Gäste trug einen Mund und Nasenschutz. Benutztes Geschirr und Gläser auf weiteren Tischen, deutete daraufhin hin, dass sich im Vorfeld noch weitere Gäste in der Gaststätte aufhielten. Vor Ort konnten außer den Gästen noch der Gastwirt sowie eine Bedienung angetroffen werden. Zur Kontrolle wurde eine weitere Polizeistreife sowie der kommunale Ordnungsdienst hinzugerufen. Die Anzeigen gegen die Gäste und den Gastwirt wurden zuständigkeitshalber an die Stadt Schwäbisch Gmünd vorgelegt.

