Gemeinderatssitzung in Heuchlingen

Foto: Marcus Menzel

Am Montag fand in der Heuchlinger Gemeindehalle eine Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem das neue Baugebiet „Lindenbrunnen“ mit dem Satzungsbeschluss Bebauungsplan, der „Erschließung 1 . Bauabschnitt“, der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten sowie der Konkretisierung der Bauplatzeinteilung, der Breitbandausbau Heuchlingen mit der kommunalen Mitverlegung Glasfaser im Zuge von Gaserschließungsmaßnahmen der EnBW ODR und verschiedene Baugesuche.

Dienstag, 23. Februar 2021

Marcus Menzel

Nach einer ausführlichen Erläuterung zum Baugebiet im Südosten der Gemeinde durch Frank Biekert vom zuständigen Ingenieurbüro LKP. in Mutlangen, entschied der Gemeinderat gestern einstimmig,dass der Bebauungsplan „Lindenbrunnen“ mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom. Mai. Dezemberund. Februargemäß Nummer zwei als Satzung beschlossen wird. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. Februar.

