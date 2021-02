Kita-​Gebühren in der Diskussion

Wie in anderen Kommunen ging es auch bei der Alfdorfer Gemeinderatssitzung am Montagabend lediglich um den Beschlussvorschlag, die Gebühren für Kindertageseinrichtungen und die Verlässliche Grundschule für den Januar zu erlassen. Im Bürgerzentrum Pfahlbronn aber entspannte sich eine Diskussion darüber, ob Kita-​Gebühren überhaupt notwendig sind.

Dienstag, 23. Februar 2021

Nicole Beuther

Zumindest Norbert Wiedmann möchte bis zur nächsten Sitzung einige Fragen beantwortet wissen und bat die Verwaltung herauszufinden, in welchen Gemeinden/​Städten keine Kita-​Gebühren erhoben werden, wie hoch die Kosten für die Gemeinde Alfdorf wären und ob eine Abschaffung der Kita-​Gebühren vom Kreis genehmigt werden müsste. „Wir müssen es hinkriegen, dass Kita-​Gebühren gänzlich abgeschafft werden“, meinte er. Andere hingegen nannten die Kostenfrage und wer diese letztlich zahlen müsste. „Wir befinden uns nicht im Politischen Aschermittwoch“, erinnerte Bürgermeister Ronald Krötz.

