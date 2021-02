Schoell oder Amazon: Wer bekommt das Benzfeld?

Foto: Astavi

Der Onlinehändler Amazon hat sein Interesse am Benzfeld angemeldet. Allerdings will auch ein lokaler Unternehmer den Platz – der Beschlägehändler Schoell will dort seinen nahegelegenen Firmensitz erweitern. Die Stadträte tendieren dazu, den lokalen Unternehmer zu bevorzugen. Was Amazon erst mal nicht irritiert.

Dienstag, 23. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Der Onlineriese Amazon will ein Verteilzentrum auf einer Fläche von rundQuadratmetern im Benzfeld ansiedeln. Nun wurde bekannt, dass sich auch der Beschläge-​Großhandel Hermann Schoell GmbH für das Grundstück interessiert, das unweit seines aktuellen Firmensitzes liegt. Er will dort auf rundQuadratmetern erweitern und seinen Mitarbeiterstamm vonaufMitarbeiter erhöhen.Hussenhofens Ortsvorsteher Josef Heissenberger ist die Sachlage bekannt. Allerdings noch nicht offiziell. Der Ortschaftsrat habe zwar nichtöffentlich zu dem Thema Amazon getagt – nichtöffentlich deshalb, weil schlicht die Vorlage der Stadt gefehlt habe. Im November sei ein Fragenkatalog an die Stadt überreicht worden. Zwischenzeitlich habe er keine neuen Informationen bekommen. „Der Ortschaftsrat war in das Verfahren bislang nicht eingebunden.“ Wie die Entscheidung fallen würde, könne er deshalb noch gar nicht sagen. „Wir müssen darüber diskutieren, sobald wir die Vorlage der Stadt haben.“ Darin erhofft Heissenberger sich Informationen, die entscheidungsrelevant sind. Seinem Empfinden nach fände er Amazon im Benzfeld nicht richtig positioniert, sagt Heissenberger. Das Gelände sei relativ nah am Wohngebiet, die beiden Kreisverkehre Richtung Stadt würden wohl stark belastet werden.

