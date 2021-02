Aufatmen bei den Floristen

Kerstin Zander-​Schuster von Kerstins Blumenladen in Böbingen. Foto: astavi

Aufatmen bei den Floristen: Am Dienstag kündigte Ministerpräsident Kretschmann an, Blumenläden, Gartenmärkte und Gärtnereien ab 1 . März wieder öffnen zu wollen. An einem entsprechenden Hygienekonzept wird noch gearbeitet.

Mittwoch, 24. Februar 2021

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Warum sich Thuma und die anderen Floristen bei aller Freude dennoch abwartend zeigen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Die letzten Wochen waren sehr hart“, erklärt Niklas Thuma von der Gärtnerei und dem Blumenhaus Kuhn-​Thuma in Lindach. Die Möglichkeit für die Kunden, seit Januar über ClickCollect zu bestellen, sei zwar gut, die Einbußen lägen trotzdem zwischenundProzent. „Der Kunde möchte sich seine Schnittblumen aussuchen, das ist am Telefon schwierig“, so Thuma.

