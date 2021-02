FCH muss vorerst auf Denis Burnic verzichten

Mittelfeldspieler Denis Burnic wird dem Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim verletzungsbedingt in den kommenden Wochen vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Mittwoch, 24. Februar 2021

Alex Vogt

Wie entsprechende Untersuchungen nun ergaben, hatte sich Burnic im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue einen Haarriss im linken Wadenbein zugezogen. Der-​jährige deutsche U-​-​Nationalspieler verletzte sich in dieser Partie während eines Zweikampfs und musste bereits nachMinuten ausgewechselt werden.Bislang absolvierte Denis Burnic in dieser Saison insgesamt zwölf Zweitliga-​Einsätze für den FCH, in denen er einen Treffer vorbereitete. Unabhängig von seiner aktuellen Verletzung fehlte Burnic am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel in Osnabrück ohnehin gelbgesperrt.

