Gemeinderatssitzung in Mutlangen

Foto: Marcus Menzel

Das Bürgermeisteramt lud am Dienstag zu einer Sitzung des Gemeinderats in den Hauptsaal des Mutlanger Forums ein. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Neubildung des Gutachterausschusses für die Ermittlung von Grundstückswerten nach dem Baugesetzbuch, die Erweiterung und Aufstockung der Kindertagesstätte „Lämmle“, die Namensfindung für den Waldnaturkindergarten, die Neuerstellung gemeinsamer qualifizierter Mietspiegel, sowie Bekanntgaben, Verschiedenes und Anfragen der Mitglieder des Gemeinderats.

Mittwoch, 24. Februar 2021

Marcus Menzel

Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Gutachterausschusses läuft am. Februar ab. Der Ausschuss muss daher neu gebildet werden. Die Mitglieder des Gutachterausschusses werden von der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwäbischer Wald (GVV) auf Vorschlag der Mitgliedsgemeinden bestellt. Aus Mutlangen gehören dem Gutachterausschuss bisher Werner Kurz und Frieder Steinhilber an. Sie haben ihre Bereitschaft zur Weiterführung dieser Tätigkeit erklärt und wurden gestern vom Gemeinderat einstimmig wiedergewählt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Februar,

