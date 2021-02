Liebesbetrüger machen bei zwei Frauen eine satte Beute

Symbol-​Foto: gbr

Zwei Frauen aus dem Raum Aalen im Alter von 56 Jahren und 39 Jahren wurden Opfer von Betrügern. Beide wurden über soziale Netzwerke angeschrieben. Dabei gaben sich die Betrüger in beiden Fällen als alleinstehende Männer aus und täuschten die Frauen über ihren Lebenslauf. Nachdem es den Tätern gelang eine emotionale Bindung zu den Frauen zu knüpfen, konnten sie diese dazu bewegen, Geldbeträge an verschiedene Konten zu überweisen.

Mittwoch, 24. Februar 2021

Gerold Bauer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



In einem der beiden Fälle wurde das Geld für eine angebliche private Notlage dringend benötigt, im anderen Fall sollte es sich bei der Überweisung um eine sehr gute Geldinvestition handeln. Letztendlich wurden die Frauen in beiden Fällen um ihr Geld betrogen. Insgesamt erbeuteten die Liebesbetrüger dadurch einen Geldbetrag in Höhe von etwa 120 000 Euro.

Um zu verhindern, dass die Betrüger mit dem falschen Liebesspiel weiterhin erfolgreich sind, bitten die Polizei darum, auf Partnerbörsen und in Chatportalen vorsichtig zu sein. Selbstverständlich sind derartige Portale dafür da, neue soziale Kontakte zu knüpfen, allerdings sollte immer daran gedacht werden, dass die Person „am anderen Ende der Leitung“ vielleicht nicht die ist, für die sie sich ausgibt.

Man sollte ins Grübeln kommen, wenn ein erwachsenes Gegenüber ohne vorheriges persönliches Treffen plötzlich von Liebe und einer gemeinsamen Zukunft spricht und sollte sich dann nicht blindlings in eine Vorstellung stürzen, aus der es am Ende nur ein böses Erwachen gibt.







Die Polizei appelliert: Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht persönlich kennen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt zur Polizei auf. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www​.polizei​-beratung​.de

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



157 Aufrufe

257 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb