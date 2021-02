Pfadfinderhütten in Flammen: Brandstiftung

Foto: astavi

Mehrere Anrufer meldeten am Abend via Notruf, dass es auf dem Gelände der Pfadfinder bei Hussenhofen brennt. Wie sich herausstellte, war Brandstiftung die Ursache.

Die örtliche Feuerwehr, verstärkt durch die Kameraden aus der Innenstadt, hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, konnten aber nicht mehr verhindern, dass ein Sachschaden in der Größenordnung vonEuro entstand. Betroffen waren neben den Gebäuden auch Elektrogeräte sowie der Stromerzeuger. Benzinkanister gaben dem Feuer entsprechend Nahrung und das Ablöschen der Glutnester nahm längere Zeit in Anspruch. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Laut Auskunft der Polizei sei davon auszugehen, dass es sich nicht um einen technischen Defekt handelt, sondern um Brandstiftung. Allerdings sei noch nicht eindeutig zu sagen, ob es fahrlässige Brandstiftung war oder ob jemand absichtliches gezündelt hatte, um die Gebäude der Pfadfinder in Flammen aufgehen zu lassen. Noch während der Löscharbeiten begab sich die Polizei auf die Spurensuche.

