Auch Angelos Sanozidis verlängert bei Normannia Gmünd

Foto: RZ

Neben den noch unter Vertrag stehenden Spielern hat der Sportliche Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, zwischenzeitlich die achte Vertragsverlängerung fix machen können. Angelos Sanozidis hat beim FCN für zwei weitere Jahre verlängert.

Donnerstag, 25. Februar 2021

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



19

2020

21

20

Stephan Fichter freut sich über die Zusage des Außenbahnspielers: „Angelos hatte keinerlei Anlaufschwierigkeiten beim Übergang von der Uin den Herrenbereich und hat sich gleich zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt.“Angelos Sanozidis gehörte in zwölf Spielen der hoffentlich bald wieder fortgesetzten Saison/​regelmäßig zu den besten Spielern bei der Normannia. Er ist ein fester Bestandteil, wenn es darum geht, defensive Stabilität mit offensiver Dynamik zu verbinden. Fichter schaut mit Wohlgefallen auf den demnächst-​Jährigen: „Angelos ist mit seiner Entwicklung mit Sicherheit noch nicht am Ende und bringt alles mit, um diese bei uns weiter voranzutreiben. Diese Verlängerung ist ein Zeichen, dass Angelos sich wohlfühlt und sich mit unserem Weg identifizieren kann.“So sieht es auch FCN-​Trainer Zlatko Blaskic: „Angelos kam im Sommer als große Unbekannte zu uns, konnte aber sofort mit starken Leistungen überzeugen. Er besitzt großes Potenzial und muss besonders an seiner Flankenqualität oder der Torgefahr arbeiten. Dabei wird ihn das gesamte Trainerteam unterstützen.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

196 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb